BILDSPEL: Traktorpulling drar igång Vessingsboda

Årets Traktorpulling drog igång idag i Vessingsboda, Lemland med en stor publik och många deltagare samlade. Ålands Veterantraktorklubb som vanligen håller hus i Jomalaby har ordnat traktorpulling i sin nuvarande form årligen sedan 2017, förrutom under covid-19 pandemin 2020.

Tävlingen går ut på att dra en så kallad bromsvagn med vikter så långt som traktorn orkar – vikten ökas gradvis under en hundra meters sträcka. Klarar traktorn av draget hela vägen så kallas det för en ”full pull”.

Tore ”Putte” Karlsson är med och arrangerar tävlingen, dessutom deltar han själv med sin trimmade Fordson Major som har blivit uppgraderad med en betydligt starkare motor än orginalmotorn som hade 42 hästkrafter.

– Den har nu en sexcylindrig motor, det sägs i detta ny att den har dryga 300 hästkrafter, berättar han.