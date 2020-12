Rosella-avgångar ställs in Notiser

På grund av hårt väder med tidvis vind av stormstyrka ställer Viking Line in samtliga avgångar med m/s Rosella under morgondagen 27 december. Detta meddelar rederiets informationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström per e-post.



Avgångarna som påverkas är följande: 07:30 Mariehamn-Kapellskär 12:00 Kapellskär-Marieham 16:00 Mariehamn-Kapellskär 19:00 Kapellskär-Mariehamn