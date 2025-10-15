Ditt namn

Det är många som behöver en vän just nu. Röda Korset söker frivilliga vänner till höstens vänkurs.

Vem som helst kan gå vänkursen och delta i vänverksamheten som förmedlar vänner där de behövs.

”Vem som helst kan delta i vänverksamheten och bli en vän till en ensam person. Om du har förmåga att lyssna och vara närvarande passar du bra som frivillig vän. Inga specialkunskaper krävs”, skriver Röda Korset i ett pressmeddelande.

Som frivillig vän får man möjlighet att bidra till samhället, skapa nya kontakter och erfarenhet inom socialt frivilligarbete samt motverka ensamhet och sprida glädje.

Det finns olika sätt att vara vän på.

”Du kan träffa din vän personligen, vara en vän på webben eller delta i gruppverksamhet. Du kan binda dig för en längre tid eller delta i verksamheten på engångsbasis.”

30 oktober

Det hålls två kurser varje år – en på hösten och en på våren. Höstens kurs hålls den 30 oktober klockan 17.30–20.30 på Röda Korsgården.

Anmälan sker via Röda Korsets OMA nätsida eller genom att kontakta Emilia Liesmäki, samordnare för social verksamhet.