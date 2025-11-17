Foto: Jeremic Slavoljub"Det vi övar ska kunna anpassas till andra scenarier, säg ett evakuerat fartyg eller en brand", säger Martina Andersson, samordnare för beredskap hos Röda Korsets Ålandsdistrikt. Röda Korset övade på att hjälpa stormdrabbade Nyheter 07:58 måndag, 17 november, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Sjöstuderande hänvisas till att öva med Axferries flotta Jomalafullmäktige backar från sparkrav – salen fullsatt av besökare Kris i polisutbildningen – ”En stor risk för Åland”