Starkt första halvår för Finnlines – trots utmaningar

Finnlines första halvår 2026 har präglats av stigande energikostnader, geopolitisk osäkerhet och allt striktare miljöregler, skriver de i ett utskick.

”Årets första sex månader har präglats av stor osäkerhet inom sjöfartsbranschen. Konflikten i Mellanöstern, inklusive USA:s och Israels attack mot Iran den 28 februari 2026, följd av stängningen av Hormuzsundet, har lett till kraftigt ökade energikostnader och stor osäkerhet på världsmarknaden.”, säger vd och koncernchef, Thomas Doepel i utskicket.

De miljörelaterade kostnaderna har ökat i och med att EU:s utsläppshandelssystem från och med i år omfattar 100 procent av fartygens utsläpp.

Trots detta har Finnlines haft ett finansiellt starkt andra kvartal. Koncernens omsättning uppgick under perioden januari till juni 2026 till 412,4 miljoner euro. Rörelseresultatet uppgick till 55,8 miljoner euro. Resultatet före skatt förbättrades jämfört med föregående år och uppgick till 51,2 miljoner euro.

Under årets första halvår transporterade Finnlines omkring 409 000 lastenheter, 42 000 bilar och 595 000 ton icke-enhetiserat gods. Totalt reste 431 000 privatresenärer och yrkesförare med Finnlines fartyg.

”I en tid av ökad geopolitisk osäkerhet sträcker sig vårt ansvar längre än till affärsresultatet. Som leverantör av kritisk maritim logistikinfrastruktur har vi ett ansvar att säkerställa kontinuitet, säkerhet och tillförlitlighet i de transportflöden som våra kunder och samhället förlitar sig på varje dag.”, säger Doepel i utskicket.