Radion: intresset för mässlingsvaccin ökar

Ålands Radio rapporterar att man sett ett ”aningen ökat intresse” för mässlingsvacciner på ÅHS efter det åländska mässlingsfallet.

Det var i augusti som institutet för Hälsa och välfärd, THL gick ut med ett pressutskick om att ett fall av mässlingssjuka har konstaterats på Åland. Strax därefter gick ÅHS ut med samma information. Det handlade om en person som rest med Viking Glory från Mariehamn till Stockholm och ÅHS informerade att personer som rest med samma färjor samt åkt samma buss och som tillhör riskgruppen – ovaccinerade små barn, ovaccinerade gravida och personer med nedsatt immunförsvar – uppmanades vara observanta på symptom.

Enligt Ålands radio såg man på ÅHS ett ökande intresse för vaccinering en till två veckor efter fallet blev känt.

– Det handlade mest om sådana som vill komplettera sitt skydd, säger primärvårdens klinikchef Malin Ringbom.