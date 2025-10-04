Foto: Matilda SaulMikael Larsson och Jim Häggblom från Axbuss blir först ut med elbuss på Åland. ”Busslingan går mellan norra och södra stan för att man ska slippa byta buss utan enkelt kunna ta sig från en sida till en annan”, berättar de. Ålands första elbuss är i rullning Nyheter 08:34 lördag, 4 oktober, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Tre dagar gratis buss i samband med bilfria dagen Klart: Töftöfärjan eldriven om två år Landsortstrafiken byter operatör – Williams buss verksamhet hotad