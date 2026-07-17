Foto: Matilda SaulÅlandspolisens utmaningar under Rockoff handlar främst om berusning och trängsel. - Utmaningen handlar om när människor är ute på stan mellan och efter evenemangen, säger kommissarie Tommy Thörnroos. Bilden är från Rockoff i fjol. Polisens festivaltips: förbered dig! Nyheter 15:48 fredag, 17 juli, 2026 DELA Facebook Mer läsning Förare avled i måndagens olycka i Jomala Här byggs årets Rockoff festival Polisen kommenterar oljud: ”Oönskat beteende är inte automatiskt kriminaliserat”