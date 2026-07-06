Ordningsstörningar och rattfylla i början på juli

Månadens första dagar innebar flertalet ordningsstörningar och alkoholrelaterade uppdrag för polisen. Det skriver de i ett pressutskick. Under veckan bötfälldes två bilförare för att ha stört ordningen genom att ha spelat hög musik. Båda händelser skedde vid Ångbåtsbryggan i Mariehamn och innebar en bot på 70 euro.

Mellan torsdag och fredag delgavs tre bilförare interimistiskt körförbud på grund av rattonykterhet – i Brändö, Mariehamn och i Saltvik. Alla tre förare misstänks nu för grovt rattfylleri då de blåst 0,78 mg/l respektive 0,77 och 0,95 mg/l. Gränsen för grovt rattfylleri på Åland är minst 0,35 mg/l alkohol i utandningsluften eller minst 0,8 promille i blodet.

Två bilförare har delgetts böter för överhastighet. På Godbyvägen i Finström framfördes på onsdagskvällen ett fordon i 94 km/h på 70-väg. På torsdagen körde en bilförare 127 km/h på Hammarlandsvägen i Jomala där hastighetsbegränsningen är 90 km/h. Den andra föraren delgavs även körförbud om tio dagar.