Nu utreds persontrafik i skärgården

En referensgrupp har tillsatts för att utreda möjligheterna att införa persontrafik i skärgården, skriver landskapsregeringen i ett utskick. Det här skulle utgöra ett klimatsmart komplement till skärgårdstrafiken, där mindre båtar kan transportera personer som tar sig runt utan bil i skärgården.

Referensgruppen består av Mats Åsgård, med ersättare Thor-Björn Wik, från Högskolan på Åland, Annastina Sarlin Hansen, med ersättare John Wrede, från Nordiska Skärgårdssamarbetet, Emelie Hanström, med ersättare Sofia Lahtinen, från SKUNK (Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation) samt Anders Stenmark, med ersättare Christian Pleijel. Ordförande för gruppen är senior ingenjör Yvonne Österlund.

Nästa steg i projektet är att tillsätta en projektresurs och fastställa ett projektdirektiv.