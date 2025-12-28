Nu prioriteras mobilmaster och kommunikation

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



Under lördagskvällen fram till halv tre tiden på natten fick Alarmcentralen 60-70 larm. Vid 9.30-tiden på söndag morgon har myndigheterna och andra berörda nyss haft en avstämning. Nu prioriteras kommunikationen.

-Myndighetsnätet har haft mindre störningar på norra Åland och vi har fått in reservkraft för att upprätthålla telekommunikationen, säger Lennart Johansson, räddningschef.

Att myndigheternas kommunikationsnät drabbats av störningar ska ändå inte ha orsakat problem, enligt Lennart Johansson.

Ålcom informerade under morgonen i sociala medier att man har störningar i mobilnätet och med fast bredband på grund av stormen. Ålcom säger att man alltid kan ringa 112 i nödsituationer så länge någon operatör i området har mobiltäckning.

Ett äldreboende på landsbygden har haft problem med att få i gång sin reservkraft. Lennart Johansson konstaterar att han inte känner till orsaken där, men att ansvaret ligger på kommunen i fråga.

Lennart Johansson konstaterar att det kommer att ta tid för Ålands elandelslag att åtgärda alla fel som orsakat strömavbrott.

Hur har Åland klarat stormen?

-Det har funnits störningar, dels elen och där är det landsbygden som drabbats, dels framkomligheten, som jag tycker att man lyckats hantera på ett rimligt sätt. Vissa kommuner har varit mer drabbade än andra, men vi har bistått vägunderhållet en del, säger Lennart Johansson.

Han vill inte kalla det köbildning, men huvudvägarna har prioriterats.

-Framkomligheten där är viktigast för sjuktransporter, polis och personer som ska på skiftesjobb.

Myndigheterna fortsätter nu arbetet på varsitt håll, men ska hålla en ny avstämning vid 16.

Fungerar myndighetsarbetet bättre nu än under Alfrida?

-Vi är bättre förberedda. Det är inte bara när det stormar, utan andra händelser har gjort att samarbetet mellan myndigheterna har utvecklats. Det är positivt, men det finns alltid detaljer, säger han.