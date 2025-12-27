Just nu: Över 46000 hushåll utan el – även skärgården är drabbad

Ditt namn

Här kan du följa vår rapportering om stormen Hannes framfart. Artikeln uppdateras löpande med det färskaste överst.

19.07: 6058 hushåll utan el, utspridda över hela fasta Åland, Föglö och Vårdö. Totalt 15 olika avbrott. Felsökning pågår i Geta, Ingby, Eckerö och Kvarnbo.

18.22: Totalt över 4500 elkunder är strömlösa efter 13 olika avbrott på grund av stormen Hannes. Nu är även stora delar av Föglö och Vårdö utan el. Övriga platser utan el är Sålis, Boda och Vestansunda.

17.38: Fortfarande sju avbrott, men det totala antalet strömlösa hushåll har sjunkit till dryga tusen. Felsökningen pågår fortsättningsvis.

17.09: Antalet strömlösa i de sju olika avbrotten har minskat till bara drygt 2100 elandelslaget lyckats sektionera. Felsökning pågår i Geta och Ingby.

17.00: Strax innan 17 slog strömavbrotten till på allvar. 17.00 var 3071 hushåll utan el och avbrotten är utspridda över hela Åland, från Käringsund i Eckerö i väster till Kvarnbo, Saltvik i öster. Hittills har skärgården klarat sig utan avbrott.

16.44: Även Lemström är drabbat. 975 hushåll är drabbade. Totalt över 1400 hushåll strömlösa.

16.25: En stund senare vid 16.25 drabbades även över 300 hushåll i Geta av elavbrott.

16.20: Vid 16.20-tiden var nästan tusen hushåll utan el. Först drabbades 140 hushåll i Emkarby och en stund senare över 800 hushåll i Ingby. Totalt är 984 hushåll av Ålands elandelslags kunder utan el vid 16.20.

Du kan följa elavbrotten via Ålands elandelslags avbrottskarta här.