Ingen trafik till Husö, Kyrkogårdsö och Överö på lördag

14:07 fredag, 26 december, 2025
    Axferries meddelar att södra linjens anlöp till Husö, Kyrkogårdsö och Överö ställs in på samtliga avgångar på lördagen. Orsaken är det väntade hårda vädret.

    Emma Harald

