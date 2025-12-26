Foto: Jonas Edsvik Ingen trafik till Husö, Kyrkogårdsö och Överö på lördag Nyheter 14:07 fredag, 26 december, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Axferries meddelar att södra linjens anlöp till Husö, Kyrkogårdsö och Överö ställs in på samtliga avgångar på lördagen. Orsaken är det väntade hårda vädret. TEXT: Emma Harald emma.harald@nyan.ax Hittat ett fel i texten? Hör av dig här. Tillbaka till startsidan Tipsa Nyan Mer läsning Viking Line: ”Vet man att man måste resa borde man överväga att åka redan nu” Varning för kraftig storm över Åland på lördag – risk för orkanstyrka Hög tid att göra sig redo för vinterns stormar och elavbrott