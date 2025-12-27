Fullt upp för vägjour och linjemontörer – ”Bege er inte ut på vägarna i onödan!”

Ditt namn

Landskapets ledande vägjour har ett klart budskap till allmänheten: Bege er inte ut på vägarna i onödan.

-Det ska vara tvång för att bege sig ut. Det är så pass farligt, säger Stefan Andersson, ledande vägmästare och den som har jour för vägunderhållet i landskapet.

Hittills har vägjouren röjt vägar framför allt på norra och södra Åland. Allt från Långbergsöda och Mångstekta till Långnäs, Svinö, Söderby och Järsö.

-I Söderby låg en gran över hela körbanan. Det kommer också ner mycket skräp. Det är mycket skräp på vägarna.

Att det saknas tjäle i marken gör att träden välter lättare, framför allt när nederbörden varit så riklig den senaste tiden. Generellt är man ändå förberedd.

-Alla jämför med Alfrida och vi är mer förberedda nu. Vi har större beredskap och med tanke på vindriktningen så är det inte lika illa som då, men det är ju det alla jämför med.

En lärdom efter Alfrida är bättre kommunikation mellan olika myndigheter. Nu har vägjouren pratat ihop sig med både privata aktörer och räddningsledaren.

-Beredskapen är jättebra, säger Stefan Andersson.

Till den som trots allt beger sig ut på vägarna har han ett medskick:

-Om man ser hinder på vägen och man inte själv får bort det så är man skyldig att anmäla det.

Vart ska man ringa?

-I första hand till Alarmcentralen. Man kan också ringa vägjouren.

Vägjourens telefonnummer är +358 405 967 625.

Ålands elandelslag vd David Karlsson är själv ute i fält och jobbar när Nya Åland når honom vid 19.30-tiden på lördagen. Någonstans mellan Emkarby och Åttböle.

– Vi har många gäng ute och försöker få tillbaka strömmen så fort som möjligt. Men det är avbrott på många platser, säger han.

Det hjälper inte heller att det är kolmörkt ute och stora ytor att täcka.

-Det finns inga snabba lösningar. Vi betar av felen vart efter vi hinner, säger David Karlsson.

Men det går att vara ute och jobba?

-Ja, men inte ska det blåsa så mycket mer än det här innan vi måste backa. Men vi jobbar tillsvidare.

Eventuella beslut om att avsluta reparationsarbetet på grund av säkerhetsriskerna tas i samråd med flera. När Nya Åland intervjuar honom kan han inte uttala sig om huruvida man kommer jobba under natten eller inte.