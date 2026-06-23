Nej till E-meal om skylt

E-meal Ab har ansökt om att få använda sin digitala skylt på Nygatan för att marknadsföra annat än den egna verksamheten. Stadens byggnadsinspektör säger nej.

E-meal har tidigare varit i spaltmetrarna gällande sin digitala skylt. Då rörde det användningen av skylten för att hylla den mördade amerikanska högerprofilen Charlie Kirk. Staden informerade då krögaren att material utöver egen reklam inte får synas på dylika skyltningar. Verksamheten hade heller inte ansökt om lov om att få sätta upp en skärm. Nya Åland följde sedan upp med krögaren som sade att han lämnat in ansökan och att han rättar sig efter stadens riktlinjer.

Nu har man lämnat in en ansökan om att få utvidga användningen av sin skärm. Syftet skulle vara att ”visa annonsering och marknadsföring för externa åländska företag, organisationer och evenemang”.

I beredningen inför att ärendet ska upp i byggnadsnämnden står att ”principen och riktlinjerna i Mariehamns stad har sedan tidigare varit att skyltar i anknytning till byggnaders fasader ska vara förenliga med verksamheten i byggnaden och inte användas för allmän reklam”.

Byggnadsnämnden i Mariehamn har inte tidigare tillåtit dessa skärmar med kommersiell reklam i stadens absoluta centrum. Inom staden finns fåtalet fristående kommersiella skärmar som har placerats ut i samråd med stadsarkitekten för att inte påverka stadsbilden negativt.

Stadsarkitekten förordar inte ansökan och byggnadsinspektören föreslår för nämnden att man avslår ansökan med följande motivering:

”Byggnadsnämnden konstaterar att utvidgad användning i form av kommersiell reklam för allmänheten påverkar fasadens utseende och karaktär negativt samtidigt som fasaden får en större påverkan på gatubilden”.