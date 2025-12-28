Elandelslaget får förstärkning från fastlandet i natt

Ålands elandelslag får förstärkning av 7-8 montörer från fastlandet i natt.

-De kommer med Fjärdvägen i natt och börjar jobba i morgon, säger David Karlsson, vd för elandelslaget.

Eventuellt kan man få tag i mer manskap längre fram om det behövs.

-Men de har ju haft avbrott på fastlandet också, så det är inte så där bara att få manskap. Vi vet mera i morgon.

Vid 15.30-tiden var dryga 2000 hushåll fortfarande utan el, vilket är ändå är en stor skillnad mot morgonen när upp mot 6000 hushåll var störmlösa.

-Men många kunder kommer vara strömlösa ännu i natt. Vi har betat av mycket, men det är många fel kvar.

Montörerna ska fortsätta jobba under kvällen, men inte lika länge som under natten till söndagen när man höll på till 2-3 på natten.

-Sedan startar vi i morgon bitti igen, med förstärkning. Vi har även många externa åländska entreprenörer som hjälper oss.

Det är allt från skogshuggare till grävmaskinister.

Prioriteringsordningen är att jobba inifrån ut, men på vissa ställen, där många träd fallit över ledningarna och trådarna gått av är det väldigt arbetsdrygt.