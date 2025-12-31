Landskapet varnar för dåligt väglag, snö och hårda vindar

Landskapets trafikinformation varnar i sociala medier för att väglaget kan bli dåligt på nyårsdagen och under fredagen, på grund av att det väntas stora mängder snö och hårda vindar.

Framkomligheten kan bli dålig och eventuella lösa föremål kan blåsa omkring. Snöröjningen kan försenas om vägarna är blockerade av omkullfallna träd. Landskapet har höjt beredskapen, men trafikanter uppmanas att inte bege sig ut i trafiken i onödan.

”Förbered er inför stormen med förnödenheter och var beredda på att elförsörjningen kan ha driftsstörningar.” skriver man.

Ålands elandelslag meddelade tidigare att deras montörer jobbar hela nyårshelgen med att reparera de fel som uppstod på elnätet under Hannes, men även med eventuella nya störningar som kommer. Elandelslaget har även fått mer hjälp från fastlandet i arbetet.