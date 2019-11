Ministrarna presenterade Nyheter

Ålands blivande landskapsregering har presenterats i dag i lagtingets foajé. På plats är Alfons Röblom (HI), Annette Holmberg-Jansson (M), Fredrik Karlström (M), Veronica Thörnroos (C), Annika Hambrudd (C), Roger Nordlund (c), Torbjörn Eliasson (C) ersätter Nordlund till en början, Christian Wikström (Ob) och Harry Jansson (C).

Mycket mer om detta kan du givetvis läsa i torsdagens tidning.