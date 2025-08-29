DELA Facebook Foto: Matilda SaulFinansminister Mats Perämaa (Lib) ser ett behov av mer utjämning mellan kommunerna, men han konstaterar samtidigt att det inte blir helt lätt att få ihop ett nytt system för landskapsandelarna. Mats Perämaa: Landskapet ska inte bedriva fiskodling Nyheter 11:10 fredag, 29 augusti, 2025 Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Klart: De köper Fifax Ingen åtgärdsplan för Granöfjärden Finansministern efter Riikka Purras Ålandsbesök: ”Hon är betydligt bättre insatt i Ålandsfrågorna nu”