Foto: Matilda Saul
Finansminister Mats Perämaa (Lib) ser ett behov av mer utjämning mellan kommunerna, men han konstaterar samtidigt att det inte blir helt lätt att få ihop ett nytt system för landskapsandelarna.

Mats Perämaa: Landskapet ska inte bedriva fiskodling

11:10 fredag, 29 augusti, 2025

