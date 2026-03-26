”Vi står nära skuldsättning” – Vill diskutera parlamentariskt inför valet

Finansministern Mats Perämaa (Lib) vill ha parlamentariska diskussioner om den åländska ekonomin inför nästa val, för att ”alla ska ha samma bild av läget”. Samtidigt jämför han högerkonservativa Obundna med finländska Vänsterförbundet.

Bokslutet för 2025 visar på minus 28,3 miljoner euro, efter ett år med ”normal verksamhet” i landskapet, utan stora oväntade händelser. Minusresultatet ligger i linje med det man budgeterat – ett faktum som finansminister Mats Perämaa (Lib) anser att ska ses som något positivt i sammanhanget: Man har blivit bättre på att progonstisera och följa budgeten.

I övrigt anser ministern att resultatet kräver att landskapet fortsätter med det arbete man tidigare inlett: att få en ekonomi i balans.

Resultatet hjälps nämligen upp rejält av att man sålt fyra färjor och att man lånat 15 miljoner av fastighetsverket. Utan de posterna skulle likviditeten ha minskat med 55 miljoner euro.

Nära att låna

Det gör, enligt finansministern, att Åland kan tvingas låna i slutet av det här året.

– Vi står nära skuldsättning och om vi inte gör något kommer vi bli tvungna att låna, säger han.

Hans analys är att om man skulle fortsätta på samma vis i fyra år skulle man snabbt ha ett lån på 200 miljoner. Med en ränta på 3–4 procent – Finland har en ränta på drygt 3 procent på sina statsobligationer – så skulle ett sådant lån ge en räntekostnad på 6–8 miljoner euro per år.

– Jag har för avsikt att göra på ett motsvarande sätt som i Finland att i god tid inför valet samla partierna för att diskutera den ekonomiska situationen. Mitt mål är att vi ska kunna enas om en lägesbild av den offentliga ekonomin inför valet, för att det blivande lantrådet efter valet, ska kunna bilda en ny regering utgående från en gemensam bild, säger Mats Perämaa.

Metoden hur det ska gå till är ännu inte färdig, men det lovar han återkomma till.

Det är i det här sammanhanget som han jämför Obundna med Vänsterförbundet, eftersom vänstern i Finland inte gått med i den parlamentariska överenskommelsen om skuldbromsen i Finland.

– På Åland finns ett oppositionsparti, som betecknar sig som ett högerparti, som för sin del vill måla upp en annan bild av ekonomin än den landskapsregeringen visar på. Det är ett annat sätt att beskriva situationen, men det leder till att skuldsättningen ökar.

Hur ska man argumentera för att övertyga Ob om den här bilden av ekonomin?

– Jag kan inte tvinga någon att omfatta det vi säger, men om vi går till val på olika syn på ekonomin så har väljarna åtminstone en klar bild av hur de olika partierna ser på läget. Det finanspolitiska ramverket förtjänar att majoriteten efter valet har en diskussion som förts innan valet i ryggen när de ska skriva ett regeringsprogram, för det är kort om tid då. Att då försöka skapa en bild då, det är att ställa för stora krav, säger Mats Perämaa.