ÅHS om mässlingen: ”inga tecken på vidare spridning på Åland”

Det finns i dagsläget inga tecken på vidare smittspridning av mässlingen på Åland. Det skriver ÅHS i ett pressmeddelande. ÅHS skriver också att försiktighetsåtgärder har vidtagits på grund av den långa inkubationstiden. Att personen som hade smittats var vaccinerad minskar risken för smittspridning.

Personer som uppvisar symtom på mässlingen uppmanas att ringa till sjukhuset innan de söker vård. Det ska man göra för att minska risken för smittspridning.

”Misstanke om mässling är särskilt viktig hos personer som inte tidigare haft

mässling och som nyligen har vistats i ett område där mässling förekommer eller

varit i kontakt med en person med misstänkt eller bekräftad mässling. Typiska

symtom är feber följt av utslag samt hosta, snuva eller ögoninflammation”, skriver ÅHS.

Numret till rådgivningstelefonen är +358 18 535 577.