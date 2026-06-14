Lemland gör sitt bästa resultat på nio år

Efter ett underskott på en miljon euro 2024 gör Lemlands kommun ett plusresultat på 227 000 euro i 2025 års bokslut. Åtgärdsprogrammet som implementerades under året gett resultat, skriver kommundirektören Julia Lindfors i bokslutet.

Åtgärdsprogrammet har gått ut på att medvetet arbeta med effektiviseringar av verksamheterna. Det i kombination med en positiv utveckling av skatteintäkterna har bidragit till resultatet. Kommunen har också amorteringsfrihet på sina lån. Likviditeten har varit ansträngd under en stor del av året, vilket har krävt ett aktivt arbete för återhållsamhet i verksamheterna, enligt bokslutet.

Det arbetet behöver fortsätta för att åtgärderna ska ge effekt på långsikt, menar Lindfors.

– Ekonomin behöver hållas under kontroll, samtidigt som vi klarar av att utveckla verksamheten och möta förändrade behov. Det kräver prioriteringar, uthållighet och ett gemensamt ansvarstagande i hela kommunen, skriver hon i bokslutet.

Skatteinkomsterna ökade tack vare en höjning av skatteprocenten med 0,2 procentenheter, från 17,50 till 17,70 procent. Även landskapsandelarna ökade något under 2025.

Verksamhetens utgifter uppgick till drygt 14 miljoner euro under året, en ökning med lite mer än 230 000 euro jämfört med föregående år. Befolkningen har ökat med fem personer.

Investeringsbehovet är stort. Flera av kommunens fastigheter börjar bli gamla och behöver renoveras. I bokslutet nämns Lemlands skola som exempel. Äldreomsorgen behöver utvecklas med fler boendeplatser och kommunalvägarna och övrig infrastruktur hållas i gott skick, skriver Julia Lindfors som också ger de som arbetar i den kommunala verksamheten beröm.

– Kommunstyrelsen gav instruktioner om återhållsamhet, och verksamheterna tog ett stort ansvar i att anpassa sig. Det har gett effekt, både i kassaläget och i resultatet.