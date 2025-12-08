Lånegarantier till kommunerna i ändringsbudget

Ditt namn

Mer samarbetsstöd till kommunerna, men även lånegarantier om kommunerna måste gå till banken och låna.Det ingår i den tredje ändringsbudgeten för det här året.

I årets tredje och sista ändringsbudget för det här året är mer likviditetsstöd och samarbetsstöd till kommunerna en betydande andel, totalt 800 000 euro. Dessutom begär landskapsregeringen en fullmakt om att få reservera 1,5 miljoner för garantier för kommuner som behöver låna pengar av banker till driften.

– När vi tog lagen om tillfälligt likviditetsstöd så påpekade finans- och näringsutskottet att det finns möjlighet att ge likviditetslån till kommunerna, säger finansminister Mats Perämaa (Lib).

Regeringen anser ändå att det är bäst att överlåta utlåning av pengar till bankerna, eftersom landskapet inte har något regelverk för sådan verksamhet, exempelvis om räntenivån. Däremot ger lagen landskapet möjlighet att fungera som säkerhet för de kommuner som saknar kreditvärdighet.

I förslaget ingår 800 000 euro i stöd till kommunerna. Enskilda kommuner har redan ansökt om likviditetsstöd och samarbetsstöd för olika projekt för knappt hälften av summan. Den del som inte går åt det här året kan föras över till nästa års budget.

Extern vård

I budgetförslaget ingår även 1,4 miljoner euro för den externa vården utanför Åland. Orsaken är ökande priser. För det här momentet finns inget sparkrav.

I en sen komplettering av förslaget ingår en del höjda anslag för högskolan på grund av ett högre antal studerande och mer stöd till näringslivet. Poster som finansministern ser som tillväxtåtgärder.

Projektutvecklingsföretaget Flexens, som landskapet tidigare var delägare i, gick i somras i konkurs. I ändringsbudgeten finns en post om en förlust på 21 000 euro för landskapet efter konkursen.

Lagtinget för remissdebatt om förslaget till ändringsbudgeten, som nyligen även kompletterades med en ny del, i dag måndag. Lagtinget inleder veckan med en frågestund.