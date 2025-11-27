Foto: Matilda SaulLumparlands skatteprocent ligger idag på 19,5. "Vi skulle kunna höja till 20, det skulle ge oss en extra 35 000 euro, men det ger oss också mycket badwill att ha Ålands högsta skatteprocent", säger kommundirektör Mattias Jansryd. Lumparlands kommundirektör: ”Vi går back mellan 50 000 och 70 000 euro varje månad” Föreslår att sju åländska kommuner ska gå samman och bli en. Nyheter 08:00 torsdag, 27 november, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Lumparlandsdådet: åtal har väckts för mord Lumparlands skola vinnare i Trafikjokern Lumparland får mer stöd – men inte allt man sökt om