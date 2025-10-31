Budgeten 2026 – här kan du se presentationen i efterhand

Ditt namn

Idag, fredag, klockan 10 blir innehållet i nästa års budgetförslag för landskapet Åland offentligt.

Med anledning av offentliggörandet av Ålands budget för år 2026 håller Ålands landskapsregering pressinformation idag, fredagen den 31 oktober, med start klockan 10. Presentationen direktsänds via youtube.

Landskapsregeringen antog förslaget redan den förra fredagen, den 24 oktober, men dess innehåll blir offentligt först idag då protokollet justeras.

Ramar klara

Redan redan i våras beslutade dock lagtinget om vilka ramar som man har att förhålla sig till och där ingår nedskärningar i landskapets personal och ett nytt upplägg för skärgårdstrafiken med kortare färjpass. Så det man redan vet är att budgetförslag för nästa år måste man hålla kostnaderna till maximalt 381 miljoner euro. Då ingår även sparkraven som regeringen beslutade om redan när mandatperioden inleddes. Alltså att spara 4 miljoner euro, drygt 1 procent av totalkostnaderna, per år i sex års tid.

Fullmatad tidning

Nya Åland rapporterar kontinuerligt på nyan.ax under hela helgen och i måndagens tidning finns en matig budgetspecial.

Vid fredagens pressinformationen deltar både lantrådet och ministrarna.