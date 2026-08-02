Landskapet ber om hjälp att skydda hotad art

Har du sett en tumlare? Tumlaren är den enda valart som regelbundet påträffas i Östersjön. Ålands landskapsregering och miljöministeriet samlar nu in allmänhetens observationer som stöd för skyddsarbetet.

Tumlarpopulationen i centrala Östersjön beräknas med hjälp av akustisk övervakning, en teknik för att övervaka och analysera ljuddata. Just nu beräknas den populationen bestå av endast 500 individer. Årligen upptäcks några individer i våra vatten, därav samlar nu landskapet in allmänhetens observationer, skriver de i ett utskick.

Söder om Åland

Övervakningen visar att tumlaren regelbundet förekommer i öppna havsområden söder om Åland och i skärgårdshavet. Den kan även påträffas i kustvatten från Bottniska viken till Finska viken.

– Det mänskliga trycket på havsområdena ökar hela tiden. Den akustiska övervakningen av tumlare och allmänhetens observationer ger viktig information för att bedöma behovet av skydd av den marina naturen och för att planera skyddsåtgärderna, säger Maija Häggblom, naturvårdsintendent vid miljöbyrån på Ålands landskapsregering, i utskicket.

Noggrann information om tumlarens förekomst är viktig för att effektivt kunna rikta skyddsåtgärderna.

Titta efter ryggfenan

Det lättaste sättet att känna igen tumlaren på är dess låga, trekantiga ryggfena som syns när den kommer till ytan. När den simmar gör den ofta snabba tumlande, rullande rörelser, vilket gett den namnet tumlaren. Den är en av världens minsta valarter som är 145 till 160 centimeter lång och väger 50 till 60 kilo. Den är kort, rund och har ett litet huvud, men saknar den långa nosen som många delfinarter har.

Behöver skydd

För hundra år sedan levde tusentals tumlare i Östersjön, men siffran har minskat drastiskt på grund av miljögifter och att de blivit oavsiktlig fångst i fisket. Fiskeredskap anses vara det allvarligaste hotet mot tumlaren, därmed bör man undvika nätfiske i områden där de förekommer.

I EU:s strategi för biologisk mångfald anges det att bifångster vid fiske av arter som löper risk att utrotas måste sluta eller minska för att arterna ska kunna återhämta sig fullständigt.

Man kan berätta om sina observationer av tumlaren genom att fylla i den blankett som finns på Artdatacentralens webbplats laji.fi.