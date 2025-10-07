Lagtingspolitiker fann anonymt hot på sin bil

Ditt namn

Lagtingsledamoten Benny Pettersson (Lib) hittade en anonym lapp som han upplevde som hotfull på sin bil i söndags. Efter det har han valt att vara öppen om händelsen.– Det kanske kan inspirera andra att också vara öppna med det ifall det sker sådana överträdelser, säger han.

Benny Pettersson berättar själv om händelsen i sociala medier. Lappen, som hade texten ”Driv kortrutt men det slutar illa!”, hittade han på sin bil som stod parkerad utanför hans övernattningslägenhet. Den dök upp efter att Benny Pettersson på söndagen lagt ut ett långt inlägg på Facebook om framtidens skärgårdstrafik.

– Jag funderade en god stund på kvällen vad jag riktigt skulle göra med det där, jag tänkte ju först att jag inte skulle säga någonting om det. Men sedan tänkte jag att det kanske kan inspirera andra att också vara öppna med det ifall det sker sådana överträdelser, säger han till Nya Åland.

Han säger att han inte har påverkats så mycket av lappen, men att han blev förvånad när han hittade den.

– Jag har alltid sagt att de som kontaktar mig alltid brukar vara väldigt sakliga och respektfulla – jag har aldrig upplevt något sådant här förut.

”Bra om man är tydlig”

Lappen går att tolka på två sätt, tycker Benny Pettersson.

– Ska man hota mig är det bra om man är tydlig så att jag förstår vad de menar. Man kan tolka den som ett hot mot mig eller så är det ett hot mot skärgården om vi inför kortrutten.

Efter att han hittade lappen pratade han direkt med sina partikollegor.

– De tyckte alla att jag skulle polisanmäla, men med en anonym lapp är det svårt att få något av det och polisen kan använda sina resurser till bättre saker så jag lät det vara. I lagtinget har vi ett incidentsystem och det har jag följt.

Har den här händelsen påverkat hur du känner för att driva frågan om skärgårdstrafiken?

– Nej, inte det minsta. Min ambition och mitt mål är att vi ska säkra trafiken för åtminstone de närmaste 15 åren så att vi slipper ha det här nojset alla år, och det ändrar jag inte på bara för den här saken.

”Motverkar demokratin”

Simon Påvals, Liberalernas gruppledare i lagtinget, säger att han ser allvarligt på händelsen.

– Jag tycker det är viktigt att man uppmärksammar sådana här grejer och inte låter det vara. Det är ett hårt samhällsklimat och som en del av en regeringskonstellation är man med och tar tuffa beslut, säger han, och fortsätter:

– Det finns enbart negativa aspekter i att hota beslutsfattare så här.

Han skräder inte orden när han svarar på vad han tänker om anonyma hot riktade till politiker.

– Det har hänt i åländsk politik tidigare och jag anser att det är något som över huvud taget inte hör hemma i en samhällsdiskussion att hota på det här sättet. Jag tycker det är väldigt fegt och det motverkar både demokratin och intresset för politik – det är rent av antidemokratiskt.

Enligt Simon Påvals är det en diskussion bland politiker som är ständigt närvarande.

– Jag tycker vi ska ha en nolltolerans för sånt i samhället och det finns ingen anledning att ta lätt på de här sakerna, säger han.

”Delta i debatten i stället”

Han har också en hälsning till de personer som håller på med anonyma hot:

– Jag vill uppmana alla som har åsikter att i stället för att hålla på med så fega tilltag faktiskt delta i samhällsdebatten, och ta diskussionen med sina beslutsfattare, de man röstat på i valet eller litar på. Ta ett telefonsamtal, boka ett möte eller en kaffe. Vi var på stan under Open by night med en korvgrill där vi bjöd in till samtal. Det skedde väldigt många bra samtal där, säger Simon Påvals, och fortsätter:

– Det är också en viktig del av vår demokrati att man kan göra det. Det är avgörande att kunna stå ute i det öppna och diskutera politik och beslutsfattande, och att kunna bända åsikter och få höra vad folk har att säga om det som beslutas. Det finns inga hinder att kontakta sin politiker och ge sina åsikter, så det borde finnas ett väldigt litet behov av sådana här tilltag.