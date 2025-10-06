Anonymt hot mot liberal lagtingspolitiker

Ditt namn

Lagtingsledamoten Benny Pettersson (Lib) hittade en lapp på sin bil med texten ”Driv kortrutt men det slutar illa!” i söndags. Lappen dök upp efter att Benny Pettersson lagt ut ett långt inlägg om skärgårdstrafikens framtid i sociala medier.

Han berättar själv om händelsen i ett inlägg i sociala medier:

”Jag funderade länge på vad jag borde göra med detta hot och landade i att angrepp på demokratin borde man inte acceptera. Trots att jag inser att folk kan tycka att jag ”lipar” offentligt om att jag har blivit hotad så tycker jag tanken om att värna demokratin är viktigare än så”, skriver han.

Han berättar också att personen som skrivit lappen tagit reda på både vilken bil han har och var han har sin övernattningslägenhet, eftersom det var där han hittade den.

”Inom lagtinget har vi rutiner för sånt här och det har jag följt. Jag har dock inte polisanmält hotet då jag tänker att polisen inte kan göra något åt en anonym lapp och kan prioritera sina resurser bättre. Lappen slängde jag för den var obehaglig att titta på”, skriver Benny Pettersson, och avslutar:

”Nej jag kommer inte att sluta jobba för att vi skall ha en framtidssäkrad skärgårdstrafik för åtminstone 15 år framöver. Det är mitt mål.”