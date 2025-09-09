Hugo Nordin tvåa på Dormy-touren

Ditt namn

GOLF. Den näst sista tävlingen på Dormy Future Tour gick i lördags i Gumböle, Esbo. Med fanns tre juniorer från Ålands golfklubb, varav Hugo Nordin gjorde bäst ifrån sig. Nordin gick runt på 72 slag, eller två över par och slutade med det på en andraplats av 36 spelare i U15-klassen.

I U12 slog sig Erik Kavander in på en sjätteplats bland 26 deltagare, det med resultatet 84 slag (+14). För Melker Rajamäki slutade lördagen med en femteplacering bland 15 spelare i den äldsta klassen, U18. Rajamäkis resultat skrevs till tio över par, eller 80 slag. (pp)