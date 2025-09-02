Melker Rajamäki trea på Dormy-touren

Ditt namn

Melker Rajamäki tävlade som enda ÅGK-junior när Dormy Future Tours sjunde deltävling avgjordes på Svedängens Golf utanför Helsingfors i helgen.

Rajamäki ledde tävlingen fram till och med det 13:e hålet, men halkade slutligen ner till en total tredjeplats med 83 slag. Vann U18-klassen gjorde Henry Siponen på 77 slag, medan Rasmus Sulkumäki kom tvåa med 81 slag. Ettan och tvåan representerade bägge två Helsingfors golfklubb.

En Dormy-tävling återstår innan finalen spelas helgen den 20-21 september, och Melker Rajamäki finns med i topptrion i U18-klassen.