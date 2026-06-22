Hon är Ohisalos nya praktikant

Moa Hollsten från Lemland blir nästa Ålandspraktikant hos Europaparlamentariker Maria Ohisalo. – Jag ser mest fram emot att bidra till det viktiga arbetet för hållbarhet som de driver, speciellt för de frågor som närmast berör Åland, säger Hollsten i ett pressmeddelande.

Moa Hollsten är 24 år och har studerat internationella relationer vid riksuniversitetet i Groningen. Hon har ett stort intresse för EU och miljöpolitiska frågor, och har tidigare genomfört en praktik i Bryssel med landskapsregeringens ministerråd Anton Nilsson.

Som praktikant kommer Moa Hollsten att arbeta med kommunikation, administration och EU-politiska frågor, med särskilt fokus på frågor som berör Åland. Det informerar Hållbart initiativ i ett pressmeddelande. Praktikplatsen är en del av det samarbete mellan Hållbart Initiativ och Europaparlamentariker Maria Ohisalo som inleddes i samband med EU-valet 2024.

– Det är glädjande att fortsätta samarbetet med Hållbart Initiativ på ett så konkret sätt, och vi är glada över att Moa ansluter sig till vårt team. För henne är natur- och Östersjöfrågorna viktiga. Moa kommer från en viktig utsiktspost för Åland vid Finlands ständiga representation och stärker därmed samarbetet mellan Åland och Europaparlamentet, säger Maria Ohisalo.

Moa Hollsten blir den andra praktikanten inom Ohisalos åländska praktikprogram. Den första praktikanten var Myriam Husell, som genomförde sin praktik under våren 2025 och som sedan gick vidare för jobb vid Nato.

Praktiken genomförs från den 7 september till årets slut.