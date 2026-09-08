Foto: Matilda SaulHarry Jansson föreslår i en insändare att lagtinget kunde lämna liggande lagförslag till ny självstyrelselag till riksdagen, ett tillvägagångssätt som finns men är ovanligt att man använder. Harry Jansson: Lagtinget kan ta självstyrelselagen till riksdagen Nyheter 19:00 tisdag, 8 september, 2026 DELA Facebook Mer läsning Ny självstyrelselag efter 15 år – lantrådet: ”Äntligen! Så här nära har vi aldrig varit förut” Starkare språkskydd i självstyrelselagen 4.0 – här är alla förslag Harry Jansson går med i EFA