Foto: Jonas EdsvikNäringsminister Jesper Josefsson (C) säger att lagberedningens resurser gör att man nu prioriterar att först få en ny vattentjänstlag och sedan kan fortsätta med förnyelsen av vattenlagen. Först ny vattentjänstlag – sedan en ny vattenlag Nyheter 14:20 måndag, 6 oktober, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning 220 miljoner för nya vatten- och avloppssystem Driftchefen på Lotsbroverket om krisen: ”Det brinner i knutarna” Färsk rapport visar: Ålands avloppssystem är överbelastat