Den yngre brodern i förgrunden åtalas för brott mot griftefrid efter att ha i fjol tillsammans med sin äldre bror grävt i familjens släktgård på Åbo begravningsplats. Brodern i bakgrunden förvarade föräldrarnas lik i två frysboxar i drygt 30 år. Föräldrarna låg i frysboxar i 30 år – ”Jag ville hedra dem” Nyheter 16:42 fredag, 11 september, 2026 DELA Facebook Mer läsning Bröder förnekar brott efter fynden i frysbox – skämtar i tingsrätten Yle: Frysboxman misstänks ha grävt upp en släktgrav Ålands radio: Ytterligare en misstänkt i frysboxfallet