Yle: Frysboxman misstänks ha grävt upp en släktgrav

Två män åtalas för kränkning av gravfrid. Det skriver Yle. Det är kopplat till fallet med de frysta kropparna som Nya Åland avslöjade förra året.

Det var i september förra året som Nya Åland kunde rapportera att en äldre man åtalas för brott mot griftefriden efter att ha förvarat två kroppar i en frysbox. Personerna hade dött en naturlig död för cirka 30 år sedan.

Både mannen och en släkting skulle ha åtalats i Egentliga Finlands tingsrätt i Åbo på torsdagen, men ställdes in. Anledningen var att man inte lyckats delge misstanke till en av de två männen.

Nu rapporterar Yle att båda männen misstänks ha grävt upp en släktgrav i Åbo i höstas. Den misstänkta gärningen inträffade mitt på dagen och anställda upptäckte vad de gjorde. Fallet ledde till en polisutredning som slutade i att åtal väcktes mot männen för kränkning av gravfrid. De hann enligt begravningsväsendet bara gräva en liten grop.

När polisutredningen kring frysboxfallet inleddes förvarades kropparna i Åbo i Institutet för hälsa och välfärds THL:s lokaler. De döda begravdes i slutet av 2025. Det nya brottsfallet ska ha inträffat i oktober.