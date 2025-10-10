Foto: Jonas EdsvikDet tar mellan tre och sex månader att behandla ansökningar som gäller privata gravplatser. Enligt Yle hanterar Östra Finlands regionförvaltningsverk alla dylika lovansökningar i Finland. Yle: Mannen som förvarade döda i frys vill begrava dem privat Nyheter 14:28 fredag, 10 oktober, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Mannen som misstänks för griftefridsbrott: ”Vanligt att bevara kroppar” Mannen som förvarade kroppar i frysboxar hördes av polisen redan 1997 Även den misstänkte bor på Åland – Nyans avslöjande blev internationell nyhet