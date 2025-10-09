Flera problem med ÅHS nya diktattjänst

Ditt namn

I och med införandet av vårdinformationssystemet Cosmic tog ÅHS även i bruk en ny transkriberingstjänst. Efter flera tekniska problem med tjänsten har nu extra sekreterare fått kallas in.

Förvaltningsläkare och vikarierande chefsöverläkare Jaana Lignell vid Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, säger att det fortsatt finns utmaningar med den nya transkriberingstjänsten, bland annat gällande ljudkvalitet.

– Sedan är också VIS-systemet nytt för både dikterare och transkriberare och det har uppstått en situation där diktat har hamnat i kö, förklarar hon.

I och med detta togs en reservrutin i bruk, vilket innebär att extra sekreterare från ÅHS har kallats in för att hjälpa till med arbetet. Lignell kan inte svara på vilken mängd oskrivna diktat som finns i nuläget eftersom det varierar över tid, men säger att reservrutinen kommer vara i bruk tills allt börjar löpa på igen.

Hur påverkas personal och patienter när diktat förblir oskrivna?

– Det är ju förstås frustrerande. Sedan kan man alltid lyssna på de här ljudfilerna, men det tar ju lite längre tid att lyssna än att läsa.

Fortsatt telefonköer

På onsdagen gick ÅHS även ut med att Hälsocentralen och har svårt att hinna ringa upp personer med icke-brådskande ärenden. Enligt Lignell beror telefonköerna på att det fortsatt tar längre tid att arbeta i det nya systemet. Det eftersom personalen fortfarande behöver lära sig det och dessutom ska dokumentera alla samtal i journalsystemet.

– Det ska kontrolleras kontakt- och läkemedelsuppgifter och sådant. När patienter väl når fram känner de kanske frustration över att ha fått vänta och det diskuterar vi med dem. Sammantaget så tar det lite tid, säger hon.

Mer personal har kallats in, men Lignell kan inte säga något om när köerna kan minska.

– Vi jobbar på och personalen gör ett fantastiskt arbete, men jag vet inte när det kan börja gå snabbare igen.