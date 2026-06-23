Fler använder cykelhjälm i år

13:35 tisdag, 23 juni, 2026
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Vecka 23 och 24 utfördes räkningen av cykelhjälmsanvändning på tio olika platser i Mariehamn, skriver landskapsregeringen i ett utskick. Resultatet visar att cirka 63 procent (359 av 574 cyklister) i Mariehamn använder hjälm, i räkningen ingår även elsparkcyklar och lätta elfordon. Bland barn och ungdomar (7-12 år) så var det 130 av 138 barn som hade hjälm (ca 94 procent). 

I jämförelse var det år 2025 57 procent som använde hjälm under samma period. Bland barn och ungdomar (7-12 år) som använde hjälm så var det 92 procent.

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Lizette Lövgård

lizette.lovgard@nyan.ax
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