Finnlines om sommaren: Vi är på rätt spår

Finnlines redovisar ett 17,6 miljoner bättre operativt rörelseresultat så här långt för 2025.

”Årets första nio månader bekräftar återigen att vi är tillbaka på rätt spår igen”, kommenterar vd Thomas Doepel.

”Passagerarintäkterna ökade med 7,2 miljoner euro och nådde en rekordhög omsättning på 89,5 miljoner euro i passagerarverksamheten. Detta i kombination med minskad skuldsättning och sjunkande räntor förklarar den stora resultatförbättringen.”

Finnlines-koncernens omsättning under januari–september 2025 uppgick till 547,1 (547,2) miljoner euro. Resultatet före räntor och skatter (EBIT) uppgick till 74,5 (72,3) miljoner euro. I resultatet för 2024 ingår vinster från försäljning av tre fartyg, vilka ingår i övrig inkomst från verksamheten. Därmed var den operativa EBIT-förbättringen på årsbasis 17,6 miljoner euro.

På sista raden uppgår resultatet efter nio månader till 68,4 (52,1) MEUR.

För det tredje kvartalet ökade Finnlines intäkter med 3 procent till 195,2 miljoner, särskilt ökade passagerarintäkterna. Driftsbidraget (EBITDA) var oförändrat starkt jämfört med samma period förra året, 57,1 miljoner.

Under hela rapportperioden har Finnlines räknat in 592 000 fraktenheter, 51 000 personbilar och 871 000 ton icke-enhetligt gods. Totalt reste 831 000 privatpassagerare och yrkesförare med Finnlines.

Finnlines Q3 2025

Jul-sep Jan-sep

MEUR 2025 2024 2025 2024

Omsättning 195,2 189,2 547,1 547,1

Rörelseresultat (EBIT) 34,5 34,5 74,5 72,3

Resultat före skatt 32,3 28,6 66,0 53,8