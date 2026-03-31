IL: Eckerö vände tillbaka till Helsingfors – sjukdomsfall ombord

På tisdagsmorgonen fick Eckerö Line återvända till Helsingfors på sin rutt till Tallinn. Efter 15 minuter av färd svängde man tillbaka till huvudstaden på grund av ett sjukdomsfall ombord. Det rapporterar Iltalehti.

Verksamhetsledare Taru Keronen bekräftar incidenten för tidningen. Beslut om att återvända till hamn beror på situationens allvarlighetsgrad. Till bedömningen räknas också hur långt man hunnit på resan.

”Ibland har man åkt så långt att det är mer vettigt att köra till Tallinn och be om ambulans dit”, säger hon till Iltalehti.

Enligt Keronen så kan man vid behov också få helikopter till fartyget.