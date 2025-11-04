Ditt namn

Det svenska rederiet Stena Line köper Wasaline och tar därmed över trafiken mellan Umeå och Vasa. Det skriver Stena Line i ett pressmeddelande.

Wasalines fartyg Aurora Botnia är en föregångare i utsläppsneutral trafik och började köra helt och hållet på biogas från och med augusti i år. Stena Line uppger det som en orsak till förvärvet.

”Med Wasaline får vi inte bara ett fartyg som är väl utrustat med den senaste miljötekniken och som regelmässigt kan segla CO 2 -neutralt, vi stärker också vår tillgång till alternativa bränslen. Dessutom får vi en stark intermodal transportlösning mot Göteborg och Trelleborg och vidare ned mot europeiska kontinenten”, säger Niclas Mårtensson, VD på Stena Line i rederiets eget pressmeddelande.

Stena Line är ett svenskt rederi som har över 20 linjer i sitt nätverk. I Östersjön trafikerar Stena Line följande linjer: Trelleborg – Rostock, Karlskrona – Gdynia, Ventspils – Nynäshamn samt Travemünde – Liepaja. Vasa – Umeå blir den femte linjen i Östersjön.