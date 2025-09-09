Filmbranschen varnar för massiva nedskärningar

Ditt namn

Utbudet på inhemsk film kan halveras och nära femtio biografer stängas om regeringens föreslagna nedskärningar går igenom, enligt branschfolk i Svenska Yle.

En tredjedel av Filmstiftelsens offentliga stödmedel – 7,8 miljoner euro – riskerar att försvinna nästa år. Filmbranschen varnar för konkursvåg bland biografer, halverat utbud av finska filmer och allvarliga konsekvenser för kulturlivet.

”Det är så stort att man knappt vet vad man ska tänka,” säger Lasse Saarinen, direktör för Finlands Filmstiftelse, till Yle.

”Om vi tidigare har kunnat stötta sexton–sjutton långfilmer per år, kan det nu bli bara åtta–nio. […] Jag är förvånad att regeringen, med tanke på vilka partier som sitter där, verkar vilja att publiken vänder sig till utländska produktioner, när det inte finns nytt inhemskt att se.”

Istället för kulturpolitiskt stöd klassas stödet till filmbranschen som företagsstöd. Men enligt Lasse Saarinen handlar det inte om klassiska företagsstöd, även om finansministeriets budgetchef definierat det så.

”Stödet går till kulturella produkter, inte till företagen i sig,” säger Lasse Saarinen, som spekulerar i om det rör sig om ett misstag från finansministeriets sida.

Tero Koistinen, vd på filmbranschens företagsförbund Filmikamari, är enligt Yle inne på samma linje: att det handlar om ett misstag.

”Det märkliga är att Filmstiftelsens produktionsstöd faktiskt ger staten pengar tillbaka. Staten sparar sju och en halv miljon, men förlorar lika mycket i inkomster och mer därtill. Regeringen skär alltså indirekt i statskassan”, säger han.

Tero Koistinen säger att inhemska filmer är avgörande särskilt på mindre orter, där de ofta utgör upp till 80 procent av biobesöken.

”Det är livsviktigt för biograferna på mindre orter att det finns finska filmer att visa.”

Vetenskaps- och kulturministern Mari-Leena Talvitie (Saml) medger till Helsingin Sanomat att nedskärningen är ”verkligen betydande”.

”Som kulturminister ska jag göra mitt bästa för att effekterna på den inhemska filmproduktionen blir så små som möjligt.”