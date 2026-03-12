Foto: Susanna Skogberg”Jag skrev i början om en fyr, men så hittade vi Rödhamn, med radiostationen och vindsrummet”, säger Aleksandra Czenczek, manusförfattare och regissör av filmen ”The Island”. ”The Island”-regissören om att spela in film på Åland: ”Rödhamn var magiskt” Kultur 13:33 torsdag, 12 mars, 2026 DELA Facebook Mer läsning Karrento om lagtingsfilmen: ”Det har tagit ohyggligt lång tid” 2025 blev ett motigt år för biograferna – Här är Bio Savoys guldkorn från året Ny filmkurs för statister och skådespelare