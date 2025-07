Fifax storägare: Det finns åländska köpare Nyheter

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



Det finns redan åländska spekulanter på Fifax. Det framgår av bilagorna till den konkursansökan som fiskodlingsbolaget lämnade in till tingsrätten i torsdags.

Fifax konkursansökan innehåller ovanligt mycket information då den föregåtts av den nu avbrutna saneringsprocessen. Bland annat fanns en till synes färdig förteckning över fordringsägare, som gick att läsa i fredagens Nyan.

Dessutom fanns ett önskemål om en specifik boförvaltare, Robert Peldàn.

Där finns också en försäkran från flera av de största fordringsägarna i den pågående rekonstruktionen, som äger konvertibla lån och därför har behövt intyga att de inte motsätter sig konkursförfarandet eller den rekommenderade förvaltaren.

Av bilagan till konkursansökan framgår en del av konversationen som föregått klartecken från en del av fordringsägarna, bland annat FV Group som fram tills nu varit storägare i Fifax. Dels förklarar FV Groups representant i Fifax styrelse, Lars-Eric Gustafsson, att han känner Robert Peldàn och att FV Group med honom åtminstone ska ha en god chans att få tillbaka sina senaste 200 000 euro från bolaget. Med tillägget:

”Det finns köpare på Åland som troligen kan ta över och rekonstruera verksamheten genom konkursen”, skriver han också.

Vilka dessa potentiella köpare är framgår dock inte.

Nyan har varit i kontakt med några tänkbara spekulanter med branschkunnande. Från Brändö Lax sida vill inte styrelseordföranden Peter Granberg ge några kommentarer alls. I det andra stora laxodlingsföretaget, Nordic Trout, bekräftar Toni Hokkanen, vd i ägarbolaget Nordic Fish, att man följer processen.

Nordic Trouts vd Hans-Mikael Helenius utvecklar med att det skulle kunna finnas delar av konkursboet som är intressant. Men sannolikt inte hela verksamheten.

– Jag går inte så långt just nu. Vi kollar på situationen i det här skedet.

Har ni haft kontakter med Fifax?

– Nej, men vi känner till verksamheten ganska bra.

Han ser inte konkursen som en överraskning.

– Det är tyvärr ganska förväntat. Det är inte många RAS-anläggningar i världen som kunnat nå plus, ens på rörelseresultatet.

– När fisken är mellan 500 gram och tre kilo behövs mer utrymme, säger Hans-Mikael Helenius och pekar på en rad driftfaktorer som gör landbaserad fiskodling dyrare och svårare än den som sker direkt i havet.

Har även ni problem med att fisken växer ojämnt?

– Nej, sådana problem har vi inte.

– Det är mer processteknik än fiskodling det där, om man tittar på hur det gått för dem.

En tredje potentiell köpare är Eriksson Capital, med stora ägarintressen i bland annat Carelian Caviar som ägnar sig åt just landbaserad fiskodling. Vd:n och ägaren Trygve Eriksson har själv stått på besökslistan på Fifax anläggning i Eckerö.

– Det stämmer att vi varit där, säger han.

Har ni ett intresse av konkursboet?

– Hahaha. Det tror jag i så fall inte att jag skulle ta via tidningen.

Kan du dementera detta?

– Du får bara spekulera i det. Jag har inga kommentarer till det.