Eckerö Linjen ställer in avgångar

10:20 tisdag, 25 augusti, 2026
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Eckerö Linjen ställer in två avgångar på grund av underhållsarbete, skriver de i ett utskick. De ska genomföra ett byte av hydraulkolv till lasthanteringsutrustningen. Det här arbetet utförs i Grisslehamn under natten mellan 7 och 8 september.

I och med detta arbete ställs två avgångar in: måndag 7 september klockan 20.00 från Grisslehamn och tisdag 8 september klockan 08.00 från Berghamn.

Trafiken återupptas som vanligt tisdag 8 september klockan 10.00 från Grisslehamn. Eckerö Linjen kontaktar berörda gäster och erbjuder alternativa researrangemang.

TEXT:

Lizette Lövgård

lizette.lovgard@nyan.ax
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