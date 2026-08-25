Eckerö Linjen ställer in avgångar

Eckerö Linjen ställer in två avgångar på grund av underhållsarbete, skriver de i ett utskick. De ska genomföra ett byte av hydraulkolv till lasthanteringsutrustningen. Det här arbetet utförs i Grisslehamn under natten mellan 7 och 8 september.

I och med detta arbete ställs två avgångar in: måndag 7 september klockan 20.00 från Grisslehamn och tisdag 8 september klockan 08.00 från Berghamn.

Trafiken återupptas som vanligt tisdag 8 september klockan 10.00 från Grisslehamn. Eckerö Linjen kontaktar berörda gäster och erbjuder alternativa researrangemang.