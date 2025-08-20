DELA
Foto: Jonas Edsvik
Sveriges vice statsminister Ebba Busch, som nyligen hamnade i blåsväder för ett uttalande om kriget i Gaza, sade i sitt tal att Ukraina kämpar för hela Europas frihet.

Ebba Busch talade om fred på Ukrainaplatsen

19:54 onsdag, 20 augusti, 2025

