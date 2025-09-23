Ryssland har inte obegränsad tid

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



En av de mest uppmärksammade böckerna i Tyskland i år heter: Om Ryssland vinner. Boken har för några veckor sedan utkommit på engelska och handlar om ett framtidsscenario där Ryssland efter att ha vunnit kriget i Ukraina om tre år ockuperar den estniska gränsstaden Narva och ön Dagö i mynningen av finska viken.

Boken är en bra påminnelse om vad som är på spel. Sedan första början har det varit klart att Ryssland inte enbart hade tänkt nöja sig med Ukraina. Därför måste Ryssland stoppas i Ukraina. Det handlar om hela Europas säkerhet.

De senaste veckorna har sett några allvarliga och uppmärksammade händelser. För det första tog sig 19 ryska drönare sig långt in i polskt luftrum. Några sköts ner. I fredags kränkte tre ryska MIG-31 jaktplan estniskt luftrum. Planen eskorterades ut ur estniskt luftrum av Nato-plan från Finland, Italien och Sverige.

Varför dessa händelser, och varför just nu? Målsättningen är inte bara att skapa en känsla av osäkerhet och otrygghet utan handlar också om att provocera och försöka splittra Nato-länderna genom att få dem att reagera på olika sätt.

I både Estland och Litauen har man önskat kraftigare svar än de som gjorts av Nato hittills. Rysslands mål är att göra något som är tillräckligt kraftigt för att åberopa hjälp av alliansen, men som inte är tillräckligt kraftigt för att övriga Nato-länder skulle vilja riskera krig med Ryssland och för att därför komma till undsättning. Det är just det som boken Om Ryssland vinner handlar om, och som gör saker farligt.

Kosacken tar allt som är löst, brukade president Sauli Niinistö säga. Därför måste man nu se till att allt sitter fast extra bra.

Ryska luftrumskränkningar är inte helt ovanliga även om fredagens 12 minuter är exceptionellt länge. Det speciella var dock att det nu var tre jaktplan. I vanliga fall brukar Ryssland flyga tunga bombplan och ha jaktplan som eskort, och en kort tid ”råka” kränka luftrummet. Nu var det bara jaktplan under så lång tid vilket tyder på att kränkningen inte var av misstag utan uttryckligen för att provocera.

De ryska planen hade inte utgjort någon match för finska F/A-18, svenska Gripen eller italienska F-35. Men det är viktigt att man håller huvudet kallt och inte blir provocerad då Ryssland provocerar. Man måste svara för att visa att man har beredskap och förmåga, men inte själv eskalera ytterligare. Det är också Finlands försvarsmakts och Finlands linje.

Då kommer vi tillbaka till frågan varför nu? Flera bedömare jag talade med i helgen på säkerhetskonferensen Helsinki Security Forum tror att Ryssland är pressade att hitta på något som överraskar.

Kriget i Ukraina har inte överhuvudtaget gått som Ryssland tänkt och trots att de ukrainska försvarsstyrkorna är ansträngda sitter Ryssland fast i ett krig med oerhörda förluster och som slukar mer pengar och resurser än Ryssland har. Den ryska välfärdsfonden, som man byggde upp inför kriget, kan få slut på pengar nästa år samtidigt som uppskattningsvis en halv miljon döda eller allvarligt skadade kommer börja sätta spår i Rysslands demografi och ekonomi.

Ryssland har suttit fast i kriget redan länge och vissa trodde att Putin ville avvakta det amerikanska presidentvalet för att försöka förmå Trump att sluta ge amerikanskt militärt stöd och underrättelseuppgifter åt Ukraina. Då jag var i Washington i april var rädslan påtaglig att Trump skulle avsluta möjligheten för Ukraina och Europa att ens köpa vapen från USA samt sluta ge underrättelser. Båda dessa saker inträffade tidigare i år, men man lyckades förmå Trump att ändra sig.

Putin har trots upprepade försök inte lyckats slå in en kil mellan Europa och USA som han hade hoppats på, samtidigt som Europa sakta men säkert börjar höja sin egen beredskap. Det gör i sin tur att klockan börjar ticka för hur länge Ryssland ska orka och ha råd att kriga.

Det skapar en väg för fred i Ukraina utan att Ryssland vinner. Den vägen skulle gå snabbare om USA och Europa skulle öka det militära stödet till Ukraina samt införa ytterligare sanktioner mot Ryssland och de länder som hjälper Ryssland.

Man måste ändå vara beredd på att Ryssland kan komma att försöka göra något överraskande om och när man inser att man inte kommer lyckas vinna i Ukraina. Därför måste beredskapen i Europa nu vara extra hög så att Ryssland inte kan lyckas med något sådant då man inser att man inte har obegränsat med tid på sin sida i alla fall.

Mats Löfström