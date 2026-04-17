Ålcom-kunder fick falskt utskick

Ett okänt antal personer fick under dagen ett meddelande om en obetald faktura från Ålcom. Meddelandet gick både ut till Ålcoms nuvarande och tidigare kunder.

– Supporten har haft fullt tryck på telefon, säger Ålcoms vd Tom Bengtsson.

Ungefär en timme efter att det första meddelandet gick ut kom ett nytt där Ålcom bad om ursäkt och förklarade att det handlade om ett tekniskt fel. Tom Bengtsson berättar att Ålcom vanligtvis använder sig av en automatiserad process för att informera sina kunder via sms, men att processen sköttes manuellt den här gången.

– Det har skett ett misstag helt enkelt, säger han.

Flera personer hörde av sig till företagets support under fredagen, både nuvarande kunder och gamla kunder som inte har abonnemang hos Ålcom längre.

– Om man har fått dessa meddelanden är det bara att bortse från dem. Har man en faktura på kommande så hanterar man den som vanligt, säger Tom Bengtsson.

En liknande incident skedde i januari 2025.