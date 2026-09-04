Driftsstörningar på Oasen – ”säkerheten är tryggad”

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Boende- och vårdcentret Oasen i Jomala drabbades under gårdagen av en intern teknisk störning som påverkade flera it-system. Störningen har även delvis påverkat verksamhetens klientlarm, det berättas i ett pressmeddelande.

”Organisationens säkerhets- och reservrutiner aktiverades omgående och har fungerat enligt plan. Genom de åtgärder som vidtagits har en trygg och oavbruten vård för de boende kunnat säkerställas under hela händelsen”, skriver förbundsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Enligt pressmeddelandet har it-supporten arbetat intensivt med felsökning och återställning, och under fredagsförmiddagen återfick verksamheten tillgång till it.

Vissa störningar kvarstår dock fortfarande i larmsystemet.

”För att upprätthålla säkerheten kompenseras detta genom utökad och tätare rondering tills full funktionalitet har återställts”, skriver Oasen i sitt meddelande.