Det händer på biblioteken

Biblioteken runtom i landskapet erbjuder olika evenemang i höst. Här ges några exempel på vad som händer den närmsta tiden.

Författaren Karin Erlandsson besöker Saltviks kommunbibliotek på torsdag, den 3 september, för att berätta om sitt författarskap.

”Besöket riktar sig främst till barn från 9 år och uppåt, men föräldrar och andra vuxna är också hjärtligt välkomna”, hälsar Saltviks bibliotek.

Evenemanget börjar kl 18 och pågår i 45 minuter.

Nätbedrägerier

Nästa vecka – tisdagen den 8 september – ordnas på Mariehamns stadsbibliotek en informationskväll om nätbedrägerier samt surfstöd.

Medverkande är en representant från Ålandsbanken som berättar om hur man bäst skyddar sig mot nätbedrägerier och lär sig känna igen ”vanliga knep och fula tricks” från nätbedragare.

Annette Hagman från Folkhälsan informerar om deras surfstöd, som riktar sig till var och en som har svårt med eller vill bli bättre på all den teknik vi använder oss av dagligen.

Infokvällen börjar kl 18 och slutar kl 19.30.

Stadsbiblioteket ordnar även surfstödträffar den 14, 24 och 28 september.